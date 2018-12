Poolse drugsgebruiker weet niet dat speed verboden is in België

Hasselt -

Een 31-jarige Pool hangt een celstraf van 15 maanden boven het hoofd nadat de politie hem op 20 oktober arresteerde voor drugsbezit in Hasselt. Samen met een landgenoot liep de man tijdens de Jeneverfeesten in het centrum enkele agenten in burger tegen het lijf en was zeer nerveus. Toen ze de politie-armband van de inspecteurs opmerkten, zetten ze het op een lopen om aan de identiteitscontrole te ontkomen. Op de Kempische Steenweg wisten de agenten de mannen met de nodige moeite te arresteren.