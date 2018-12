Samantha de Jong uit ‘Oh Oh Cherso’: “Barbie is dood”

Samantha de Jong, bekend uit het programma ‘Oh Oh Cherso’, wil nooit meer Barbie genoemd worden. Om te benadrukken dat de realityster afstand heeft genomen van haar oude imago, ruilde ze haar blonde lokken in voor een bruine coupe.

Samantha liet op Instagram weten dat ze weer thuis is na een behandeling van zestien weken in een kliniek in Schotland die zich richt op verslavingsproblematiek.

“Ik heb mijn blonde lokken achtergelaten in Schotland en ga verder als Samantha de Jong. Ik ga mij richten op mijn herstel en mijn twee lieve kindjes”, schreef ze.

In een ander bericht liet ze weten het heerlijk te vinden om thuis te zijn na een hele zware tijd in Schotland. “Het is zeker niet makkelijk geweest, maar het was wel de moeite waard. Ik had het van mezelf niet verwacht, maar heb de kracht gevonden om de verslaving te overwinnen. Ik wil de mensen bedanken die er voor mij geweest zijn, zowel in Schotland als hier.”

Afgelopen zomer deed Samantha, onder invloed van drugs, een tweede poging om uit het leven te stappen. Ze vertrok nadien voor behandeling naar Schotland. Haar zoontje Milano en dochtertje Angelina wonen bij hun vader.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.