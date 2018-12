Jean-Marie Pfaff wordt buschauffeur: “Mensen die naar zee willen: bel maar”

Jean-Marie Pfaff heeft een nieuwe passie ontdekt: hij is nu buschauffeur. De ex-Rode Duivel kocht een oude Audi-bus met 350.000 kilometer op de teller. “Die bus is fantastisch ingericht”, zegt Pfaff. “De autoraceteams van Audi gebruikten hem vroeger om tactische besprekingen in te houden. Ik had een paar jaar geleden al gezegd aan de baas van Audi dat ik hem wou kopen als hij hem van de hand zou doen. En vorige maand belde hij me plots. Ik ken die mens goed.”

Pfaff verhuurt de bus nu aan bedrijven: er is plaats voor 23 man, er zijn televisieschermen, microfoons en tafels. “Ik rij ook zelf”, zegt Pfaff. “Ik heb mijn rijbewijs. Mensen die naar de zee willen: bel maar.”

Jean-Marie Pfaff blies gisteren 65 kaarsjes uit. En El Sympatico is zo sympathiek dat niet één, niet twee, maar drie gemeenten hem ereburger willen maken. Alhoewel: Lebbeke haakte al af. Beveren en Brasschaat blijven nu bikkelen. “Ik kan niet kiezen”, zegt Pfaff zelf.

Een sms’je of duizend, een item op het journaal in Turkije (hij speelde vroeger nog voor de Turkse club Trabzonspor) én het aanbod om ereburger te worden van zijn woonplaats Brasschaat. Het kon niet op gisteren, op de 65ste verjaardag van Jean-Marie Pfaff.

De ex-Rode Duivel kreeg ’s ochtends bij Radio 2 Antwerpen het aanbod van de Brasschaatse burgemeester Jan Jambon (N-VA) om opgenomen te worden in de eregalerij van zijn woonplaats. “Hij woont hier al jaren. Als er iemand is die Brasschaat op de wereldkaart heeft gezet, is hij het wel”, zegt Jambon.

Op datzelfde moment gingen er in Beveren alarmbellen af: zij willen Pfaff óók ereburger maken. Het is daar dat El Sympathico zijn carrière lanceerde als doelman.

En ook daar is het de N-VA die aan de kar trekt. “Ik heb ook gehoord wat ze in Brasschaat van plan zijn”, zegt Johan Smet (N-VA), eerste schepen in Beveren. “Maar komaan zeg, ze moeten dat toch daar niet doen? Pfaff is een echte Bevernaar.”

En om de ereburgerpuzzel helemaal ingewikkeld te maken, wou Lebbeke eerst ook nog zijn duit in het zakje doen. Daar is Pfaff geboren: hij woonde er de eerste jaren van zijn leven in een woonwagen. En ook dáár lag het ereburgerschap van El Sympatico op tafel. Maar daar kwam het er niet van. “We hebben dat plan in de koelkast gestopt”, zegt Raf De Wolf (N-VA), vanaf januari burgemeester. “Zoveel heeft Pfaff nu ook weer niet voor Lebbeke betekend.”

Pfaff zelf kan niet kiezen. “Lebbeke, Beveren en Brasschaat zitten alle drie in mijn hart. Ik ben een man van het volk die veel gegeven heeft in zijn leven. Dat ik nu zoveel eer terugkrijg, beschouw ik als een prachtig cadeau.”