Na Celine: Balmain verandert logo

Het Franse modehuis Balmain heeft zijn nieuwe logo voorgesteld. Het werd ontworpen door creatief directeur Olivier Rousteing zelf. Het is daarmee het tweede Franse modehuis in korte tijd dat zijn logo aanpast, eerder deed Hedi Slimane bij Celine het hem voor.

Toen Hedi Slimane het nieuwe logo van Celine voorstelde, kon dat op heel veel kritiek rekenen. Of het ook zo'n vaart zal lopen bij Balmain, valt nog af te wachten. Olivier Rousteing, die al acht jaar aan het hoofd staat van Balmain, is alvast overtuigd van zijn keuze. Het ontwerp bestaat uit een samengeweven P en een B en verwijst met de initialen van oprichter Pierre Balmain naar het verleden, maar volgens Rousteing tegelijk ook naar de toekomst.

"Ik ben niet van plan om tradities met de voeten te treden of regels te overtreden, gewoon om ze te overtreden", zegt de creatief directeur in een statement. "Maar de tijden veranderen. Balmain is nu een snelgroeiend merk dat op nieuwe media vertrouwt om te communiceren met een wereldwijd publiek."

Best tevreden

Rousteing vond het naar eigen zeggen belangrijk om de geschiedenis niet uit het oog te verliezen. "Om vooruitgang te boeken, moet je eerst weten waar je vandaan komt", klinkt het. "Ik ben best tevreden met wat we hebben gecreëerd: een eigentijds, mooi en krachtig logo voor dit historische modehuis."