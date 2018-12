Australian Open bevestigt deelname van Rafael Nadal en Serena Williams, ook Anndy Murray is erbij

Rafael Nadal (ATP 2) en Serena Williams (WTA 16) zullen in januari naar alle verwachting deelnemen aan de Australian Open. Dat heeft de organisatie van het grandslamtoernooi woensdag laten weten. Beide tennisgrootheden kwamen de voorbije maanden niet in actie.

Nadal speelde niet meer sinds september. De Spanjaard sukkelde eerst met de knie en nadien met de buikspieren, maar geraakt in principe fit. “Ik heb contact met hem gehad, hij is opnieuw in topvorm”, verduidelijkte toernooidirecteur Craig Tiley.

Williams kwam niet meer op het terrein sinds de finale van de US Open, die ze verloor van de Japanse Naomi Osaka en waar de 37-jarige Amerikaanse zich vooral liet opmerken door een woede-aanval tegen de scheidsrechter. Ze won de Australian Open in 2017 een zevende keer. Williams, toen acht weken zwanger, klopte haar zus Venus in de finale. In Australië mikt ze op het recordaantal van 24 grandslamzeges.

Ook Andy Murray (ATP 259), vijfvoudig finalist, trekt naar Melbourne. De Schot stond een jaar aan de kant na een heupoperatie en is ver weggezakt op de ATP-ranking, maar geniet van een beschermde status. Dat geldt ook voor Steve Darcis. De 34-jarige Belg staat al een hele poos aan de kant met een pijnlijke elleboog, maar mikt op een terugkeer begin volgend jaar.

De Zwitser Roger Federer en de Deense Caroline Wozniacki gingen vorige editie in Australië met de zege aan de haal.