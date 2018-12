Zijn de dagen van Raf Simons bij Calvin Klein geteld?

Toen Raf Simons in 2016 werd aangesteld als creatief directeur bij Calvin Klein heerste er heel wat enthousiasme, amper twee jaar later blijkt dat flink bekoeld te zijn. Vooral de tegenvallende verkoopcijfers zouden de Belgische ontwerper wel eens de kop kunnen kosten. Dat gerucht doet in elk geval volop de ronde, vakblad WWD was de eerste die ermee uitpakte.

Raf Simons moest en zou de man worden die Calvin Klein een nieuw hip elan zou geven. Hij tilde het Amerikaanse label naar een niveau dat meer high fashion was en kon best op veel lof rekenen voor zijn collecties, maar de verkoopcijfers willen niet mee. Er duiken dan ook steeds meer geruchten op dat het contract van de ontwerper, dat volgend jaar in augustus afloopt, niet verlengd zal worden.

Calvin Klein is eigendom van PVH Corp., dat onder meer ook Tommy Hilfiger in de portefeuille heeft zitten, en CEO Emanuel Chirico zwengelde die geruchten nog wat aan door openlijk kritiek te geven op de nieuwe koers die Simons vaart. Het label zag namelijk in het derde kwartaal zijn omzet met 106 miljoen euro dalen. Chirico gaf ook al aan dat hij de richting die Calvin Klein Jeans uitging in 2019 wil "corrigeren" en er opnieuw een commerciëlere weg mee wil inslaan.

"Teleurgesteld"

"Hoewel veel van de productcategorieën het goed hebben gedaan, zijn we teleurgesteld over het gebrek aan rendement op onze investeringen in Calvin Klein 205W39NYC en zijn we van mening dat de manier waarop Calvin Klein Jeans opnieuw werd gelanceerd te gesofisticeerd was en daardoor niet zo goed verkocht als we hadden verwacht", zei Chirico daarover. "Vanuit productperspectief gingen we te ver en te snel, zowel wat mode als prijs betreft."



Opties openhouden

Dat Simons zelf niet zo happig zou zijn op een langer verblijf bij Calvin Klein, valt ook al te horen. Volgens enkele bronnen zou hij een eerdere contractverlenging al hebben geweigerd en zou hij "zijn opties open willen houden". De Limburgse ontwerper ging in 2016 aan de slag bij Calvin Klein, daarvoor stond hij aan het roer bij Dior.