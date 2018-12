NBA. Fenomeen Luka Doncic doet weer van zich spreken, nieuwe coach geeft Chicago geen vleugels

De trainerswissel heeft Chicago geen boost gegeven. De Bulls verloren dinsdag in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) van Indiana met 96-90. Luka Doncic was wel in vorm en leidde zijn Dallas naar een 111-102-zege tegen Portland.

Chicago, met vijf zeges en twintig nederlagen rode lantaarn in het oosten, zette na de tegenvallende resultaten de samenwerking met Fred Hoiberg stop. Zijn opvolger Jim Boylen kon bij zijn debuut niet winnen, en botste op Indiana. Myles Turner was in het winnende kamp de uitblinker met achttien punten en elf rebounds. “We stonden er en hebben ervoor gestreden”, reageerde Turner na de nederlaag. “Ik wanhoop zeker niet. We toonden dat we er nog zin in hebben.”

Dallas won wel. De Mavericks waren voor eigen publiek met 111-102 te sterk voor de Portland Trail Blazers. Luca Doncic, het fenomeen uit Slovenië, was alweer top. Hij scoorde 21 punten, pakte 9 rebounds en zorgde in het slot voor het beslissende verschil met een driepunter en een assist.

Phoenix, in de Western Conference de hekkensluiter (4 zeges, 20 nederlagen), kon opnieuw niet winnen. Ditmaal toonde Sacramento zich met 105-122 sterker. Orlando pakte de volle buit tegen Miami. De derby van Forida eindigde op 90-105 in het voordeel van Orlando. Voorts had Utah weinig moeite met San Antonio (139-105).

Uitslagen:

Indiana - Chicago 96-90

Miami - Orlando 90-105

Dallas - Portland 111-102

Phoenix - Sacramento 105-122

Utah - San Antonio 139-105

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

1. Toronto 20 5 0.800

2. Milwaukee 15 7 0.682

3. Philadelphia 17 8 0.680

4. Detroit 13 8 0.619

5. Indiana 14 10 0.583

6. Boston 13 10 0.565

7. Orlando 12 12 0.500

8. Charlotte 11 12 0.478

9. Washington 10 14 0.417

10. Miami 9 14 0.391

11. Brooklyn 8 17 0.320

12. New York 8 17 0.320

13. Cleveland 5 18 0.217

14. Atlanta 5 19 0.208

15. Chicago 5 20 0.200

WESTERN CONFERENCE

1. Denver 16 7 0.696

2. LA Clippers 16 7 0.696

3. Oklahoma City 15 7 0.682

4. Golden State 16 9 0.640

5. LA Lakers 14 9 0.609

6. Memphis 13 9 0.591

7. Dallas 12 10 0.545

8. Portland 13 11 0.542

9. Sacramento 12 11 0.522

10. Minnesota 12 12 0.500

11. Utah 12 13 0.480

12. New Orleans 12 13 0.480

13. Houston 11 12 0.478

14. San Antonio 11 13 0.458

15. Phoenix 4 20 0.167

Programma van woensdag:

Cleveland - Golden State

Orlando - Denver

Atlanta - Washington

Brooklyn - Oklahoma City

Toronto - Philadelhpia

Memphis - LA Clippers

Milwaukee - Detroit

Minnesota - Charlotte

New Orleans - Dallas

LA Lakers - San Antonio