Van de uier naar de poes. Deze kitten wil enkel verse melk

Een kat heeft het na enkele weken in de vrieskou getroffen in zijn nieuwe thuis in Turkije. Als het beestje honger heeft, kan het zo de stal binnenlopen en genieten van een slokje verse melk, rechtstreeks van de uier van de koeien.

De Turkse boer trof het katje enkele weken geleden “bijna doodgevroren” aan en besloot het te adopteren. Toen hij zijn koeien aan het melken was, liep de nieuwe bewoner van de boerderij de stal binnen. “Ik vroeg me af of ze zou drinken”, klinkt het. Sindsdien geniet de voormalige zwerfkat elke dag van een portie versie melk.