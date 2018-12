LIVE. Commissie stemt over VN-migratiepact: vergadering geschorst tot 13.30 uur

Vanochtend om 10 uur komt de commissie Buitenlandse Betrekkingen van het federale parlement samen over het migratiepact. De partijen gaan zich buigen over een resolutie van Groen en cdH die intussen ook geamendeerd is door Patrick Dewael, fractieleider voor Open Vld. De start van de vergadering werd met drie kwartier uitgesteld wegens overleg op vraag van een fractieleider van de meerderheid. Dat heeft commissievoorzitter Dirk Van der Maelen aangekondigd.

Het is vooral uitkijken naar wat N-VA doet. Die resolutie steunt het migratiepact wèl. N-VA is vierkant tegen dat migratiepact en zou dus tegen moeten stemmen. Of ze kan zich ook onthouden. Als de resolutie goedgekeurd wordt door een wisselmeerderheid – en zo ziet het er naar uit - dan betekent dit het failliet van deze regering. Want die had zich bij de start voorgenomen om niet met wisselmeerderheden te werken. N-VA had vorige week ook al aangegeven dat ze in dat geval “uit de regering zouden worden geduwd.”