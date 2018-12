Buckingham Palace helemaal ondergedompeld in kerstsfeer

Nu de vrede is teruggekeerd naar Buckingham Palace kan ook de kerstversiering er weer worden uitgehaald. Zo wordt de Marble Hall van het paleis helemaal omgetoverd. Het Britse koningshuis deelde een filmpje van hoe het er allemaal uitziet.

Nee, Meghan Markle en Kate Middleton hebben helemaal geen ruzie. Zoveel liet het Britse koningshuis weten in een uitzonderlijke mededeling. De schoonzussen zullen ook samen Kerstmis doorbrengen in het gezelschap van Queen Elizabeth. En nu alles weer 'peis en vree' is, kan er echt plaats gemaakt worden voor de kerstsfeer in Buckingham Palace.

De koninklijke familie deelde op Twitter een filmpje van hoe het er tussen de paleismuren uitziet nu Kerstmis er officieel van start is gegaan en de bomen zijn aangekomen. Hier geen rode kerstbomen zoals bij de Trumps in het Witte Huis, maar wel klassieke groene exemplaren met daarin kroontjes en koetsen.