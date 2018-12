Assisen of niet: reconstructie moet eindelijk duidelijkheid geven over dood Sofie Muylle

Bijna twee jaar nadat het levenloze lichaam van Sofie Muylle (27) aan de dijk in Knokke werd teruggevonden, vindt vandaag de langverwachte reconstructie plaats op het strand. Het parket hoopt een antwoord te krijgen op een cruciale vraag: is het meisje verkracht, gefolterd en vermoord door Roemeen Alexandru C.? Of heeft hij haar na de verkrachting zieltogend achtergelaten, waarna ze omkwam in de vrieskou? Alleen in het eerste geval zal de verdachte voor assisen berecht worden.