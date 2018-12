Avondje uit van Kim Kardashian en Kanye West loopt helemaal in het honderd

Kim Kardashian en Kanye West waren twee van de hoge gasten die verwacht werden op de première van The Cher Show, een musical die vertelt over het leven van de bekende popster. Maar niet alles verliep vlot die avond. Kim haar jurk liet het afweten en Kanye werd op zijn plaats gezet nadat hij meer met zijn gsm bezig was dan met de show.

Op Broadway ging The Cher Show in première en daar hoorde een feestelijke rode loper bij. Toen Kim Kardashian zich voor de verzamelde fotografen presenteerde, liep het echter mis. Haar zilveren jurk die uit ettelijke draadjes bestond, leek het ietwat te begeven ter hoogte van de borst. Met alle gevolgen en een nipple slip van dien. Achteraf kon de realityster er wel mee lachen. Zo deelde ze er zelf een foto van op Instagram, mét een icoontje van Cher op een strategische plaats gezet zodat je haar tepel niet kon zien.

Maar ook voor Kanye verliep niet alles van een leien dakje. Tijdens de show was hij naar verluidt vaak bezig met zijn gsm. Te veel, vond ook Jarrod Spector, een acteur die meespeelt in de show. Hij riep de rapper via Twitter op het matje. "Hey Kanye, zo cool dat je er bent. Als je even opkijkt van je gsm zul je zien dat we een show opvoeren hier. Het is onze openingsavond, dat is nogal een speciaal moment voor ons. Van harte bedankt.”

Achteraf verontschuldigde Kanye zich. "De dynamiek van de relatie tussen Sonny en Cher zorgde ervoor dat Kim en ik elkaars hand vastgrepen en 'I got you babe' meezongen. Sorry voor mijn gebrek aan etiquette."