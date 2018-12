Regeringscrisis ook in het buitenland in het nieuws: “België op rand van instorten”

Bij ons is het sowieso voorpaginanieuws, de crisis rond het Migratiepact. Maar hoe zit het in de buitenlandse pers? Komt de Belgische regeringscrisis daar ook in het nieuws? Wij zochten enkele buitenlandse nieuwssites op.

“België op de rand van instorten”, zo kopt de Britse krant Express. Volgens de krant riskeert ons land af te brokkelen over ‘het controversiële Migratiepact van de VN’. Ze verwijst daarbij echter naar N-VA als ‘grootste oppositiepartij’, die ook tegen het Migratiepact is.

Ook de Amerikaanse krant The Washington Post wijdt op haar website een artikel over de Belgische regeringscrisis. “Geschil over VN-Migratiepact leidt tot breuken in Belgische regering”, zo klinkt het daar. Volgens de krant “vecht de centrumrechtse regering deze week voor haar voortbestaan”. The Washington Post verwijst in het artikel ook naar de controversiële campagne die N-VA dinsdag lanceerde naar aanleiding van het Migratiepact. ABCNews heeft een gelijkaardig artikel op haar site staan.

De Nederlandse De Volkskrant titelt: “Belgische premier passeert coalitiepartner om VN-Migratiepact”. Ook die krant vraagt zich af of N-VA de regering omwille van de beslissing van premier Michel om toch naar Marrakech te gaan zal laten vallen.

“De Belgische regering vecht voor haar voorbestaan” titelt Politico. “De Belgische eerste minister Charles Michel heeft gezegd dat hij het parlement gaat vragen om te stemmen over het Migratiepact, in een poging om het vallen van de regering te vermijden”, staat daar te lezen.