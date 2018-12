Formule 1 zet in op artificiële intelligentie vanaf 2019

Ross Brawn, tegenwoordig aan de slag als ‘director of motorsports’ voor de Formule 1, heeft een tipje van de sluier opgelicht van wat we als kijker mogen verwachten vanaf 2019.

De Formule 1 zal gaan samenwerken met ‘Amazon Web Services’ om de enorme hoeveelheid aan data die achter de schermen rondgaat te gebruiken om de kijkers meer te betrekken bij de sport. De bedoeling is om via een tool van AWS voorspellingen te maken wat betreft prestaties, pitstops en strategie.

Brawn laat weten dat het alvast zal zorgen voor een aantal interessante toevoegingen in de TV-uitzendingen van de races doordat men als kijker meer inzicht zal krijgen in de telemetrie, staat van de banden en zelfs de weersomstandigheden.

“We weten dat iemand in de problemen komt: zijn banden raken oververhit,” vertelt Brawn. “In dat geval kunnen we naar de geschiedenis van de banden kijken, hoe dat ze werken en waar ze zich bevinden in de race. Door middel van machines kunnen we de situatie op een juiste manier analyseren.

“Het is een hulpmiddel voor de fans om te begrijpen of iemand al dan niet in de problemen zit en of hij de situatie onder controle heeft.”

Een tweede voorbeeld dat Brawn aanhaalt is het feit of een inhaalpoging succesvol zal zijn of niet.

“Wiel-aan-wiel-racen is een levensbelangrijk aspect in de sport,” gaat Brawn verder. “Met behulp van de machine en de live data kunnen we voorspellingen maken.”

“Het beste van deze data is dat de teams er niet volledig beschikking over hebben. Wij hebben de data van beide auto’s en kunnen de vergelijking maken, dit is ons nog niet voorgedaan.”

Ten derde haalt Brawn de analyse van de pitstops aan. We zullen kunnen zien of het team de juiste keuzes maakt aangaande de bandenkeuzes.

“We gaan de fans toegang geven in de data zodat ze kunnen uitmaken waarom en wanneer de rijders gestopt zijn. Heeft het team en de rijder de juiste keuze gemaakt?”

Door dit nieuwe systeem zal het ook mogelijk zijn om bijvoorbeeld nieuwe formats uit te proberen zoals een omgekeerde startgrid.

Brawn benadrukt ook dat de reglementswijzigingen voor 2019 ook voor meer spanning moeten zorgen. Het racen zal weer spannend worden doordat de auto’s minder afhankelijk worden van de aerodynamica en het weer mogelijk wordt om een voorganger langer te achtervolgen.

