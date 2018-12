Vormelingen trekken op fakkeltocht

Kozen

Nieuwerkerken - De vormelingen van Nieuwerkerken, Kozen, Wijer en Binderveld trokken op fakkeltocht. Samen met hun familie en de catechisten maakten ze er een sfeervolle natuurwandeling van.

Als onderdeel van de catechese nam een veertigtal vormelingen aan de vooravond van de advent deel aan een fakkeltocht. Ze kregen daarbij het gezelschap van ouders, broers en zussen, dus in totaal gingen meer dan 100 mensen samen op stap. Het hele gezelschap wandelde door velden en plantage. Vier keer werd er halt gehouden voor een korte bezinning en staken de kinderen een adventskaars aan. Eindbestemming was de kerk van Kozen, waar iedereen kon genieten van een tas warme soep. Het slotakkoord was voor de muzikale familie Dielkens. Papa Raf, mama Veerle en dochters Annelien en Dorien brachten een gesmaakt minikerstconcert.