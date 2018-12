Kerstconcert verhuist naar Sint-Pieterskerk

Binderveld

Nieuwerkerken - De Landelijke Gilde Binderveld zet op zondag 9 december haar traditie van een kerstconcert verder. Nu ook het kinderkoor van ’t Nieverke en popkoor Vocal4 deelnemen, verhuist het hele gebeuren naar een grotere locatie, de Sint-Pieterskerk van Nieuwerkerken.

Urbain Bangels is al jaren een van de drijvende krachten achter de kerstconcerten in Binderveld. “Net zoals bij de vorige edities willen we er een gezellig en muzikaal samenzijn van maken. Ook nu weer gaat de opbrengst van het hele gebeuren naar het goede doel, namelijk Intesa en Think Positive, een actie voor Kom op Tegen kanker.”

Zangeres Greet brengt kerstliederen, en ze krijgt versterking van twee koren. Zowel het kinderkoor van basisschool ’t Nieuwerkerken als het popkoor Vocal4 maken hun opwachting. De muzikale leiding is in handen van Dirk-Jan Kerris. Het concert zal dus doorgaan in de Sint-Pieterskerk van Nieuwerkerken en start om 17 uur. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij Lees Smakelijk en bij Urbain Bangels: 0472/89.30.36.