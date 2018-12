Het beste van ‘De Slimste Mens’ zag je voor één keer niet op tv (maar wel hier)

‘De Slimste Mens ter Wereld’ werd dinsdagavond nog een pak beter toen we een fragment in onze mailbox vonden dat niet was uitgezonden. Erik Van Looy die er - mede dankzij plaagstoten van Peter Van de Veire - maar niet in slaagt zijn programma af te sluiten, is alvast een fragment dat we niet meteen meer vergeten. Bekijk de video onderaan dit artikel.