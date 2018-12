Politicoloog Bart Maddens: “N-VA kan niet anders dan ontslag nemen”

Bart Maddens, flamingant en politicoloog aan de KU Leuven, ziet geen andere optie dan dat N-VA uit de regering stapt. Zo zouden vervroegde verkiezingen uitblijven. Hij denkt dat premier Michel dan het vertrouwen aan het parlement vraagt.

“Ik denk dat N-VA zich met de campagne heeft mispakt, wat aan premier Michel het ultieme duwtje heeft gegeven. De N-VA kan nu niet anders dan ontslag nemen, dat is wat ze altijd zelf heeft gezegd, want ze wil geen wisselmeerderheid”, klinkt het.

“Dat betekent dat haar ministers en staatssecretarissen opstappen en dat andere ministers in de plaats moeten komen, al was het maar voor de taalpariteit. Op deze manier kan de regering de volheid van bevoegdheid behouden.”

“Het zou om politieke redenen wel normaal zijn dat de premier dan met een motie het vertrouwen van het parlement vraagt. Als genoeg oppositieleden zich onthouden, kan de regering voortdoen als minderheidsregering.”

Tot in mei

“Welke oplossing ook, wellicht kan het zo voortgaan tot aan de verkiezingen in mei. Er is maar weinig animo bij de partijen om nog tussentijdse verkiezingen te houden. Het is achteraf wel de vraag wie hier het meest bij wint. Ik zeg niet dat de N-VA sowieso grote schade zal lijden. Ze kan erop hopen dat de publieke opinie waardeert dat N-VA vasthoudt aan principes en niet aan postjes. Maar de partij neemt wel een serieus risico met deze crisis.”