Binnenkort weer echte wilde paarden in Europa

SofiaBulgarije kan het eerste Europese land worden waar ‘echte’ wilde paarden leven. Drie natuurverenigingen – onder wie het Nederlandse ARK Natuurontwikkeling – hebben een verzoek tot officiële erkenning bij de Bulgaarse overheid ingediend. Het verzoek wordt vrijdag een eerste keer voor een commissie behandeld. “Het grote verschil met de paarden in de Veluwe, de Oostvaarderplassen, de Camargue of Spanje is dat de konikpaarden in de Rhodopen in Bulgarije geen eigenaar hebben. Daardoor kunnen ze een unieke status krijgen”, zegt Frank Zanderink.