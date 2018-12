Negenjarige ligt nog altijd in het ziekenhuis

Zeven agenten van de politiezone Tongeren/Herstappe organiseren samen met basisschool Picpussen en vzw JIB op zaterdag 22 december een steunactie voor de zwaar verbrande Yashnoor Singh. Het negenjarige meisje uit Tongeren ligt nog altijd in het ziekenhuis nadat haar vader op 26 juli per ongeluk een ketel met kokend vet over haar heen kieperde.