In Overpelt wordt momenteel een grote nieuwe handelsruimte gebouwd aan De Koel, tegenover Vatana en vlak achter de Albert Heijn. In de loop van volgend jaar zal zich daar een grote retailer vestigen. In dit verband klinkt steeds vaker de naam Jumbo, al wil niemand dit officieel bevestigen. Feit is wel dat de gemeente een socio-economische vergunning heeft afgeleverd voor een nieuwe supermarkt.