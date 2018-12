Het epicentrum van het Belgische futsal ligt deze week in Beverlo. Vrijdag komt landskampioen Halle-Gooik langs in de achtste finales van de Beker van België, maar eerst laat de topper tegen achtervolger United Wellen de tribunes vanavond beven. Nu ja, beven? Beverlo loopt over van vertrouwen. Het is dit seizoen nog ongeslagen en heeft met Omar Achadoud een superspion in huis.