“Ziekte dwingt me om te stoppen”

BRussel/Hasselt“Mijn ziekte is zo ernstig geworden dat ik niet anders kan dan de actieve politiek vaarwel zeggen. Met pijn in het hart, want dit was een van de moeilijkste beslissingen van mijn leven. Ik zal dan ook niet op de Limburgse sp.a-lijst voor de Vlaamse verkiezingen van 26 mei staan.” Dat zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (39). Hij heeft al ruim drie jaar de ziekte van Ménière, die het gehoor- en evenwichtsorgaan aantast.