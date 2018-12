“Alle Belgische eisen zijn ingewilligd”

BrusselN-VA heeft haar hand overspeeld, dat is de enige conclusie die te trekken valt na het debat in de Kamercommissie Buitenlandse Aangelegenheden. De professoren van KU Leuven, UGent, ULB en UCL zeiden allemaal hetzelfde: ja, rechters kunnen naar de tekst verwijzen, maar ze kunnen er hun uitspraak niet op baseren. En ook Jean-Luc Bodson, de diplomaat die het Migratiepact voor België onderhandelde, had van N-VA geen enkel signaal gekregen van eventuele problemen. “Alle Belgische eisen waren dan ook ingewilligd”, zegt Bodson.



Liliana CASAGRANDE