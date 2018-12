Reisbureau vindt gat in de wintersportmarkt

HasseltEen nieuwe reistrend breekt nu ook door in Vlaanderen. De Antwerpse touroperator Single.Ski&Snow biedt skireizen exclusief voor singles aan. Het overgrote deel van het reisaanbod staat open voor iedereen zolang die maar alleenstaand is. Maar er is ook één reis enkel voor hogeropgeleide singles.