Bryan Engelen wil testen of hij geschikt is als cafébaas

De 21-jarige motorcrosser Bryan Engelen heeft sinds vorige week het legendarische café Quint in de Heuvenstraat heropend. Nochtans is het algemeen bekend dat het pand binnen enkele jaren gesloopt wordt om plaats te maken voor een nieuwbouw. Maar Engelen heropent het café met een duidelijke reden: “Ik heb nu enkele jaren de tijd om uit te proberen of ik wel geschikt ben als cafébaas.”