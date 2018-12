Laura Roebben (21) uit Kortessem heeft op het WK taekwondo voor militairen brons veroverd in de klasse -62 bij de senioren. De topsporter van Defensie ging resoluut voor goud in Rio, maar kende pech in de halve finales. Roebben: “Ik kwam in ronde één slecht neer op mijn hoofd en was even groggy. Dat kostte mij de zege en een kans op goud.”