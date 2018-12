Piet Huysentruyt in ‘Die Huis’: “Niemand heeft het geweten, maar ik heb een depressie gehad”

Piet Huysentruyt vertelt in ‘Die Huis’ hoe hij niemand op de hoogte gebracht had van zijn depressie. “Niemand heeft het geweten, maar ik heb het wel gehad”, vertelt hij. Ook het moment waarop zowel hij als Jeroen Meus genomineerd waren voor een TV-ster zal hij nooit vergeten: “Je moest eens weten hoe ik in mijn eenzaam hoekje alleen geblèt heb daarvoor.” Piet ging namelijk niet met de trofee naar huis…

Om het pijnlijke moment te bespreken waarop Jeroen Meus na amper twee maanden koken op tv al een award kreeg voor zijn werk terwijl Piet ondanks zijn jarenlange ervaring met lege handen naar huis moest, kwam Jeroen Meus langs in ‘Die Huis’. Toen bleek ook al snel dat ook hij niet echt van die avond heeft kunnen genieten.

De rots(en) in de branding

Piet Huysentruyt is al 37 jaar samen met zijn vrouw Véronique. Zij is de enige constante in zijn leven en houdt hem rustig. “Zij is ook de enige die dat mag zeggen: Kalm, hè, ventje.” Piet vindt haar sterk om het zo lang met hem uit te houden, zo vertelt hij in het programma.

Ook zijn moeder is zo’n rots voor Piet, al is ze tijdens de opnames van ‘Die Huis’ al ernstig ziek. De kok vertelt dat hij vreest dat Bomma Huysentruyt de uitzending van Die huis niet meer op televisie zal zien. Ze is inderdaad kort na de opnames overleden. Deze aflevering ziet Piet dan ook als een afscheid en eerbetoon aan haar.