KV Kortrijk bekert verder na slappe derby

KV Kortrijk mag blijven dromen van een bekerfinale op de Heizel. Het plaatste zich met 1-0 voor de kwartfinale na een non-match tegen Zulte Waregem. Essevee creëerde amper kansen, KVK liet na de score hoger te laten oplopen. Voor Zulte Waregem zit begin december het seizoen zo goed als erop. Een verlengd verblijf in eerste klasse A afdwingen, is het enige wat nog van tel is.

Eigenlijk was dit verslag maar een kort bericht waard. De partij was werkelijk niet om aan te zien. KV Kortrijk plaatste zich voor de kwartfinale, Zulte Waregem stelde niet veel voor. De neutrale voetballiefhebber heeft niet echt iets gemist, aangezien de wedstrijd niet op televisie werd uitgezonden.

Normaliter staat een derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem meestal garant voor spektakel. Vuurwerk kregen we echter helemaal niet te zien. Dat had dan ook zijn redenen. “De beker is niet primordiaal voor ons”, zo zei Francky Dury na het 1-1-gelijkspel tegen KV Oostende. “Dit is de match van het jaar voor KV Kortrijk”, aldus Yves Vanderhaeghe. Twee tegengestelde uitlatingen voor aanvang van dit burenduel. Vreemd genoeg bespeurden we vijf wijzigingen in de ploeg van KVK én amper twee bij Essevee.

Bij de Boeren kregen Henrik Bjørdal en Thomas Buffel nog eens een kans, Théo Bongonda en Mamadou Sylla zaten op de bank. De snelheid van Bjørdal werd in de beginfase vaak gezocht. Essevee startte het best. Al na twee minuten stond het vizier van Buffel nog niet scherp nadat Harbaoui een ingooi doorkopte. Even later zat Batsula er grondig naast. De Pauw kraakte zijn schot en besloot voorlangs.

De Kerels kwamen pas na tien minuten in de wedstrijd. Zij moesten het noodgedwongen doen zonder Mboyo, die gekwetst was aan de dij. Batsula was zijn vervanger. Vanderhaeghe zette zowaar Bruzzese tussen de palen. Ajagun, Ouali en Van Der Bruggen mochten nog eens beginnen. Ze bewezen ook waarom ze normaliter op de bank zitten. Het was allesbehalve scherp wat het drietal bracht. KVK stak toch de neus aan het venster. Drie keer kon er vanop afstand afgedrukt worden. Telkens niet tussen het kader.

Halverwege de eerste helft viel de wedstrijd helemaal stil. Essevee wachtte op een foutje van KV Kortrijk om snel uit te breken. De thuisploeg bakte er zelf ook niet te veel van. Deze wedstrijd had een doelpunt nodig om tot leven gewekt te worden. Het was alsof de 22 hoofdrolspelers ons gehoord hadden vanuit de tribune. Azouni zette een dribbel in op de rechterkant. Zijn voorzet werd nog weggewerkt, maar daar was Batsula die met een harde knal Bossut te grazen nam.

Dubbele wissel levert niks op

Dury vindt de beker naar eigen zeggen niet zo belangrijk, maar hij is en blijft een winnaar. Meteen na de achterstand stuurde hij Bongonda en Sylla naar de opwarmingszone. Bjørdal en Buffel bleven in de kleedkamer bij de start van de tweede periode. Veel schwung kwam er niet in de partij. Het deed bij momenten pijn aan de ogen. Ook de wedstrijdleiding was naar het niveau van de wedstrijd.

KV Kortrijk vergat Zulte Waregem helemaal af te maken. Ajagun kon profiteren na geknoei van Heylen. De Nigeriaan trapte zelf, maar had altijd Avenatti moeten aanspelen. De supporters warmden zich dan maar op aan Teddy Chevalier die zich warmliep langs de zijlijn. De laatste troef van Dury was Bedia. Essevee creëerde niks, bij KVK ontbrak de finesse bij de laatste pass. Van een slotoffensief kwam niet veel in huis.

KV Kortrijk bekert verder en staat ook op vier punten van een plek in de top zes. Het kan dus nog een mooi jaar worden voor Yves Vanderhaeghe. Het seizoen zit er voor Zulte Waregem zo goed als op. Het enige wat de troepen van Dury nog rest is de mathematische zekerheid verwerven over een verlengd verblijf in de hoogste afdeling. Het duel op Moeskroen van komend weekend is veel belangrijker voor Dury.

Details

Scheidsrechter: Verboomen

Toeschouwers: 6.821

Doelpunten: 40’ Batsula 1-0 19,

KV Kortrijk: Bruzzese, Azouni, Kumordzi, Kagelmacher, Batsula, De Sart, Van Der Bruggen, Ajagun (54’ Kanu), Ouali (82’ Chevalier), Avenatti, D’Haene (90+2’ Hines-Ike)

SV Zulte Waregem: Bossut, De fauw, Heylen, Baudry, Bürki, Walsh, Tardieu, H. Bjørdal (46’ Sylla), De Pauw (73’ Bedia), Buffel (46’ Bongonda), Harbaoui

Gele kaarten: 42’ De Sart, 54’ Azouni, 61’ Sylla, 81’ Baudry, 90+2’ Harbaoui, 90+3’ Tardieu

Rode kaarten: geen