Lommel wint inhaalwedstrijd in Leuven met 1-2

Leuven - SK Lommel heeft dinsdagavond op bezoek bij OH Leuven de inhaalwedstrijd van de tiende speeldag in de Proximus League (1B) gewonnen met 1-2. De Limburgers rukken in het algemene klassement op naar de vierde plek.

Julien Goris (30.) wiste in de eerste helft het Lommelse openingsdoelpunt van Leonardo Rocha (25.) nog uit, maar na de pauze trok de Portugese spits (66.) de bezoekers alsnog over de streep met zijn dertiende competitietreffer van het seizoen. Rocha is zo de nieuwe topschutter in 1B.

Voor de eerste periode heeft het resultaat van de wedstrijd geen gevolgen, maar wel voor het algemeen klassement. Daarin springt Lommel (25 ptn) over Westerlo (23 ptn) naar de vierde plaats. Niet onbelangrijk dus, want op het einde van het seizoen speelt de tweede tot de vierde play-off 2. OH Leuven liet wat dat betreft een goede kans liggen om de aansluiting te maken. Nigel Pearson en de zijnen bezetten met 18 punten de zesde plaats.

De wedstrijd tussen OHL en Lommel stond aanvankelijk gepland voor 31 oktober, maar werd op verzoek van de Leuvenaars verplaatst na het overlijden van de Thaise voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha. Die liet op 27 oktober het leven na een helikoptercrash.