N-VA-voorzitter Bart De Wever kan er nog mee lachen: “Ze hebben mij de Zwarte Piet gegeven”

N-VA-voorzitter Bart De Wever kan nog lachen met de regeringscrisis. Op Instagram postte hij een foto vanop de crisisvergadering bij de N-VA met een chocoladen Zwarte Piet. “Op de vergadering in Brussel hebben ze mij de Zwarte Piet gegeven… dat kan maar smaken”, zette hij bij de foto.

De N-VA houdt de lippen voorlopig stijf op elkaar na de crisisvergadering in Brussel. Rond half tien ’s avonds verliet N-VA-staatssecretaris Theo Francken het pand in de Koningsstraat, maar het enige wat hij kwijt wilde, is dat hij “nog steeds staatssecretaris” is in de regering. Op inhoudelijk commentaar van Bart De Wever is het vermoedelijk wachten tot woensdag.

De partij verzet zich tegen het VN-migratiepact, maar toch kondigde premier Charles Michel aan dat hij naar Marrakesh trekt. Hij vroeg aan het parlement om zich uit te spreken over het VN-migratiepact, de uitkomst daarvan zal hij op de VN-bijeenkomst van volgende week in Marrakesh communiceren.

Een wisselmeerderheid dreigt het einde van de regering Michel te zijn. De N-VA zette dinsdag de politieke wereld ook op stelten met een omstreden campagne rond het migratiepact. “Een onaanvaardbare, schandalig en onwaardige campagne”, zei premier Michel daarover.

