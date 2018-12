N-VA houdt de lippen voorlopig stijf op elkaar na crisisvergadering

De N-VA houdt momenteel een crisisvergadering in het hoofdkwartier in Brussel, maar de partijtop houdt de lippen voorlopig stijf op elkaar. Rond half tien ’s avonds verliet N-VA-staatssecretaris Theo Francken het pand in de Koningsstraat, maar het enige wat hij kwijt wilde, is dat hij “nog steeds staatssecretaris” is in de regering.

Na twee dagen van topoverleg in het kernkabinet hakte premier Charles Michel de knoop dinsdagavond door: hij gaat naar het parlement om er steun te vragen voor het VN-migratiepact, en gaat volgende week naar Marrakesh, waar de tekst officieel wordt aangenomen.

Die twee demarches “duwen N-VA uit de regering”, kondigden kopstukken eerder al aan. Maar dinsdagavond volgde nog geen officiële reactie, en het is ook niet zeker of die er nog komt. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken verliet zonet het partijhoofdkwartier, maar hield het bij “geen commentaar”. Het enige wat hij zich wel liet ontvallen, is dat hij nog altijd staatssecretaris is.

Normaal gezien wordt morgenochtend/woensdagochtend in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken gestemd over twee resoluties waarin staat dat de regering het VN-migratiepact goedkeurt. De premier krijgt alvast de steun aangeboden van oppositiepartijen Ecolo/Groen en sp.a.