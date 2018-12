Nafi Thiam volgt zichzelf niet op als Wereldatlete van het Jaar

Brussel -

Nafissatou Thiam is er niet in geslaagd om zich voor het tweede jaar op een rij te kronen tot Wereldatlete van het Jaar. Die eer was dit jaar weggelegd voor Caterine Ibarguen. De 34-jarige Colombiaanse , tweevoudig wereldkampioene en olympisch kampioene, kreeg op het gala in Monaco meer punten dan onze landgenote. Ibarguen was dit jaar de Diamond League-winnares in zowel het verspringen als het hoogspringen.