AS Monaco kan opnieuw winnen, maar verliest wel Chadli

AS Monaco heeft dinsdagavond zijn tweede competitiezege op drie wedstrijden geboekt. Op de zestiende speeldag in de Franse Ligue 1 wonnen de troepen van Thierry Henry de kelderkraker bij Amiens met 0-2. Rode Duivel Nacer Chadli viel een kwartier voor tijd geblesseerd uit.

Youri Tielemans stond net als Chadli in de basis bij de Monegasken, die op slag van rust op voorsprong kwamen. Na een fout op Badiashile mocht Radamel Falcao (43.) aanleggen vanaf de strafschopstip: 0-1. In de laatste minuten van de wedstrijd deed de Colombiaanse aanvoerder de match helemaal op slot met een tweede penaltytreffer. Even voordien verloor Amiens een pion na gevaarlijk spel van Dibassy. Zijn trap in het gezicht van Falcao werd bestraft met rood.

Tielemans maakte de match helemaal vol. Voor Chadli eindigde de partij in mineur. De Rode Duivel incasseerde een trap en moest daardoor in de 74e minuut vervangen worden. Hij zou last hebben van een spierblessure.

AS Monaco kruipt na een 6 op 9 virtueel uit de degradatiezone. De club uit het Prinsdom verzamelde 13 punten, net als Caen, Dijon en Amiens. Enkel rode lantaarn Guingamp deed nog slechter met 8 punten.