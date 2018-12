CIA overtuigt senatoren ervan dat Saudische kroonprins Mohammed bin Salman opdrachtgever voor moord op journalist Khashoggi was

Amerikaanse senatoren zijn er na een briefing door de CIA van overtuigd geraakt dat het de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) was die de opdracht gaf om journalist Jamal Khashoggi te vermoorden. “Ik twijfel er geen moment aan dat het de kroonprins was die het bevel gaf tot de moord, erop toezag, exact wist wat er gebeurd is en de moord op voorhand gepland heeft”, zei de republikein Bob Corker, voorzitter van de senaatscommissie Buitenlandse Zaken. “Als dit voor een jury moest gebeuren, dan werd hij binnen het half uur schuldig geacht.”

Een kleine groep senatoren van beide partijen kreeg dinsdag achter gesloten deuren een briefing van CIA-directrice Gina Haspel. Die briefing was vorige week al gepland, maar Haspel antwoordde toen niet op de uitnodiging van de senatoren. Een nipte meerderheid van de door republikeinen gedomineerde senaat keurde daarop een verrassende resolutie goed waarin Saudi-Arabië opgeroepen werd de oorlog in Jemen te stoppen. Het Witte Huis had zich verzet tegen deze resolutie. De resolutie is echter nog niet definitief goedgekeurd.

Lindsey Graham, een republikeinse senator die dicht bij Trump staat, zei te denken dat MBS “op het hoogste niveau medeplichtig is aan de moord op mijnheer Khashoggi”. Hij voegde eraan toe dat er “nul mogelijkheden - nul - zijn dat zoiets gebeurt zonder de kroonprins”. “Er is geen smoking gun, er is een ‘smoking saw”, zei Graham nog, die zo verwees naar de beenzaag die bij de moord op Khashoggi gebruikt werd.

“De situatie zo laten, laat iemand als MBS toe om verder te werken in alle straffeloosheid”, aldus Corker. Hij zei na afloop ook dat hij tijdens de briefing geen audio-opname gehoord heeft van hoe Khashoggi begin oktober in het Saudisch consulaat in Istanboel vermoord werd.

Deze verklaringen gaan rechtstreeks in tegen wat president Donald Trump zegt. Volgens hem heeft de CIA “niets absoluut zeker” gevonden. Eerder had hij al gezegd dat MBS “misschien, misschien niet” op de hoogte was van de moord.