Sébastien Dewaest moet woensdag weer fluitconcerten trotseren: “Dat is een extra motivatie”

Sébastien Dewaest en Sporting Charleroi. Twee jaar lang was dat het perfecte huwelijk. Maar dan werd hij opgevrijd door Racing Genk en zwichtte hij voor die avances. Sindsdien is hij een halve Limburger en een volbloed Genkie. Dat is hem in Le Pays Noir niet door iedereen in dank afgenomen. Hij zal dus woensdagavond, in de bekerpot tegen zijn ex-club, weer een reeks striemende fluitconcerten moeten trotseren. “Deert mij niet”, zegt de robuuste verdediger. “Dat motiveert mij juist.”