Vlaams Belang kopieert verwijderde N-VA-campagne

De extreemrechtse partij Vlaams Belang speelt handig in op de omstreden N-VA-campagne over het Migratiepact. Enkele uren nadat N-VA de affichebeelden offline haalde, neemt Vlaams Belang de stopgezette campagne over.

"Mag ik N-VA feliciteren met deze campagne", zei Vlaams Belanger Filip Dewinter dinsdagnamiddag in de Kamer. "Ik, die het zeventigpuntenplan heb neergeschreven, zou de bedenker van deze campagne kunnen zijn", zegt Filip Dewinter van Vlaams Belang.

In de online campagne zei N-VA letterlijk: "Wij willen niet medeplichtig zijn aan de ondergraving van ons migratiebeleid. Dit migratiepact staat haaks op wat de bevolking wil. Wij aanvaarden niet dat ons migratiebeleid tegen de wil van de bevolking in onmogelijk gemaakt kan worden. In onze democratie beslissen wij, de soevereiniteit ligt bij de bevolking. Dat is voor ons een kwestie van principe. Daarom verzet de N-VA zich tegen het VN-Migratiepact."

De campagne werd na interne kritiek en bedenkingen bij de meerderheidspartijen snel offline gehaald. Vicepremier Kris Peeters noemde de campagne onfatsoenlijk. "Scandaleux", dixit Peeters. Uit eigen rangen kwam de kritiek van Peter De Roover. "De tonaliteit die N-VA in de campagne gebruikt, is niet de mijne."

Zowel partijvoorzitter Bart De Wever als vicepremier Jan Jambon gaven heel snel toe dat ze een fout gemaakt hadden. "We wilden op een laagdrempelige manier communiceren over het migratiepact", zegt Bart De Wever aan Radio 1. "Men heeft echter beelden gekozen die niet matchen met de inhoud. De campagne is het doel voorbijgeschoten. We erkennen dat er een fout gemaakt is."

De hetze rond de campagne is koren op de molen van Vlaams Belang. De extreemrechtse partij neemt de campagne volledig over. Ze gebruikt exact dezelfde foto’s en slogans als de N-VA.

Wat stond er in de campagne van N-VA en wat staat er in de ‘nieuwe’ campagne van Vlaams Belang?

VN-migratiepact = toegang tot sociale rechten, voor illegalen.

VN-migratiepact = verbod op terugsturen illegale gezinnen.

VN-migratiepact = illegaal verblijf niet langer strafbaar.

VN-migratiepact = focus op behoud eigen cultuur van de migrant.

De afbeeldingen: