Alexandre De Bruyn wil zijn kans grijpen in bekerduel: “Komaf maken met faalangst”

STVV treft woensdagavond met Mandel United één van de drie overgebleven amateurclubs in de Croky Cup. Zo´n bekertreffen is vaak een gelegenheid voor zij die tot nu toe vooral de bank warm hielden. De kans is dus reëel dat Alexandre De Bruyn nog eens mag opdraven. De man die afgelopen zomer overkwam van Lommel moet het vooralsnog met een schamele 132 minuten stellen. “Maar ik voel me goed in Sint-Truiden”, verzekert de 24-jarige Brusselaar. “Vergeet niet dat dit mijn eerste seizoen is als prof. Ik ben geduldig.”