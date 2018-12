Vergeet de spar, kies gratis een kerstboom uit Duinengordel

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / Maaseik -

Wie wat is uitgekeken op de traditionele spar als kerstboom, moet binnenkort misschien eens een kijkje gaan nemen in de Duinengordel. Op 15 december mag je gratis een dennenboompje uitkiezen in het natuurgebied. Je moet de den dan wel zelf afzagen of uittrekken. “Er is een ruime keuze. Van een klein boom tot de wat grotere exemplaren, het mag allemaal. Niet alleen is het een leuk gezinsuitje, maar ook de Duinengordel is hiermee geholpen”, zegt Luc Flipkens van Duinengordel.