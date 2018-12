Renault wijzigt naam van haar F1-team

De Renault F1-bolide waarmee in 2018 werd geracet Foto: Renault F1 team

Renault heeft vandaag aangekondigd dat het de naam van haar F1-team met onmiddellijke ingang wijzigt.

In een persbericht luidt het dat het Renault Sport Formula One Team vanaf 4 december van naam wijzigt naar Renault F1 Team. Daarmee kiest de Franse constructeur voor een veel eenvoudigere en krachtigere naam.

'Deze eenvoudigere en natuurlijkere benaming heeft als doel de meer dan 40 jaar oude band tussen Renault en de Formule 1 nog meer tot uitdrukking te brengen," zo valt te lezen in het persbericht.

De nieuwe naam en het nieuwe logo moeten het merkimago en de naamsbekendheid van Renault ten goede komen en verder doen ontwikkelen. Het nieuwe logo is veel eenvoudiger en duidelijker leesbaar dan het oude logo van het team. De bekende ruit, het embleem van Renault, is er tevens nadrukkelijk in terug te vinden.

Met de naamswijziging toont Renault duidelijk haar engagement tegenover de Formule 1, dit nadat het eind 2015 beslist om haar aanwezigheid in de Formule 1 uit te breiden door vanaf 2016 opnieuw met een eigen fabrieksteam deel te nemen aan het F1-kampioenschap.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: