Uit de studie blijkt dat de erelonen sterk variëren van streek tot streek en van ziekenhuis tot ziekenhuis. In vergelijking met de Brusselse ziekenhuizen, vallen de erelonen in Limburg goed mee.

Wie in Limburg een eenpersoonskamer kiest voor een bevalling, betaalt in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis een extra ereloon van 1.122 euro. In het Sint-Franciscus Ziekenhuis van Heusden-Zolder is dat 727 ...