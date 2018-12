Een ziekenhuiskamer voor u alleen? Dat kost dan tien keer zo veel

HASSELTDe erelonen en kamersupplementen van eenpersoonskamers in ziekenhuizen blijven maar stijgen. In 2017 maakten ze samen 80 à 90 procent uit van de totale kostprijs ten laste van de patiënt. Wie bijvoorbeeld voor het plaatsen van een pacemaker kiest voor een eenpersoonskamer, betaalt daarvoor in sommige ziekenhuizen 1.731 euro of tien keer meer dan in een tweepersoonskamer. “We moeten af van de supplementen zodat eenpersoonskamers de norm kunnen worden en hospitalisatieverzekeringen eigenlijk niet meer nodig zijn”, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.