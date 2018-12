Strand van Oostende bij de mooiste van Europa

Oostende - Wie zoekt naar een mooi strand, hoeft helemaal niet ver te reizen. Volgens een peiling van het online reismagazine Flightnetwork.com ligt een van de mooiste Europese stranden gewoon in ons Belgenlandje. Het strand van Oostende sluit de top vijftig af.

De redacteurs van het Canadese online magazine hebben vierhonderd van de beste stranden ter wereld geselecteerd en lieten ze nogmaals beoordelen door duizend mensen die werkzaam zijn in de toeristische sector. Onder hen waren reisjournalisten, bloggers en redacteurs. Op basis van hun oordeel, stelden ze een top vijftig samen van de mooiste stranden in Europa.

Helemaal onderaan de lijst, op nummer vijftig, staat het strand van Oostende. Het strand aan de Belgische kust krijgt mooie scores - telkens een 7 op 10 - in de categorieën ‘ongerepte schoonheid’ en ‘de kwaliteit van het zand en water’.

Navagio beach Foto: Shutterstock

“Je had waarschijnlijk niet verwacht dat je vakantie in België een strandvakantie zou worden, maar op het strand van Oostende liggen de zon en het zand op een steenworp afstand van de stad. Het strand wordt door een ruime boulevard van de charmante stad gescheiden. Het is een gezinsvriendelijk strand dat op warme zomerdagen druk kan worden, maar er is voldoende ruimte voor een wandeling of zonnebaden op het zand. De toegang is makkelijk, er zijn redders en een overvloed aan faciliteiten in de buurt. Een bezoek aan dit strand is een must bij een bezoek aan Oostende”, staat er in de omschrijving.

Reynisfjara beach Foto: Shutterstock

Voor de nummer één in de lijst moet je iets verder reizen, maar krijg je wel meer zongarantie. Het mooiste strand van Europa is Navagio beach, ook wel shipwreck beach genoemd, op het Griekse eiland Zakynthos. De tweede plaats is weggelegd voor een strand waarop je zelden kan zonnen: Reynisfjara beach in IJsland. Het Platja de Formentor op Mallorca sluit de top drie. In de ranking zijn verder veel Griekse, Italiaanse en Kroatische stranden opgenomen.

