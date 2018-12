TIPS. Kerstballen voor wie zin heeft in gin en Elodie Ouedraogo opent een pop-up

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

De pop-up van Elodie Ouedraogo

Het sportieve merk 42/54, opgericht door de twee voormalige Belgische atletes Olivia Borlée & Elodie Ouedraogo, openen in samenwerking met de Avenue Sneaker Store voor het eerst een pop-upshop in Antwerpen. Daarin zal de huidige wintercollectie te koop zijn en enkele stuks uit de lijn voor deze zomer. De shop is open op 13, 14 en 15 december van 10.30 tot 18.30 uur. Op zondag 16 december kun je shoppen vanaf 12 u. Place to be: IJzerenwaag 1. Meer info: www.4254sport.com

Slimmer shoppen op de Meir

Hou je wel van hippe winkels? Dan kan je vanaf zaterdag 8 december naar Antwerpen om de nieuwe Tommy Jeans shop te ontdekken. Naast de jeanscollectie, accessoires en schoenen vind je er ook de laatste nieuwe Crest caspulecollectie voor dames en heren. In de paskamers hangt een slimme selfiespiegel, zodat je vanuit het hokje meteen raad kan vragen wat de vriendinnen van de outfit denken. Je krijgt ook advies van de digitale denim fit guides, kwestie dat je de perfecte maat vindt. Adres: Meir 113-115. be.tommy.com

Kerstballen met gin in

Ho ho ho: stop maar met zoeken naar het perfecte kerstcadeau voor de liefhebbers van gin in je vriendenkring. De Belgische stokerij Sterkstokers uit Sint-Lenaarts kwam voor de feestdagen op het idee om hun eigen gin in kerstballen te gieten. Ze zagen het concept eerst in Groot-Brittannië en hebben nu zelf setjes van drankballen in het gamma. Ophangen mag, uitdrinken natuurlijk ook. Kostprijs: 14 euro, exclusief geschenkverpakking. sterkstokers.be

Mariah Carey in je kleerkast

Of je nu fan bent of niet, de komende weken zal je ge-ga-ran-deerd ‘All I Want for Christmas Is You’, de onsterfelijke kersthit van Mariah Carey door de luidsprekers horen schallen. Het Spaanse merk Oysho, zustermerk van Zara, heeft de bekende tekst van het nummer nu vereeuwigd op een trui. Ideaal alternatief op de foute kersttrui met rendieren en co, of heét cadeau voor de stiekeme fan van de Amerikaanse zangeres. De naam van de ster staat trouwens ook op het rode kledingstuk. Kostprijs: 39,99 euro. www.oysho.com