Internationale Atletiekfederatie houdt als laatste been stijf: Russen nog steeds iet welkom

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) blijft de aanwezigheid van Russische atleten ook de komende maanden verbieden op internationale evenementen. Dat maakte de IAAF dinsdag bekend.

Met de verlenging van de Russische schorsing is de Internationale Atletiekfederatie de laatste grote internationale organisatie die Rusland blijft uitsluiten na de omkopingsschandalen. Eind september stak het Wereldantidopingagentschap WADA een hand uit naar Rusland door de schorsing van het Russische antidopingbureau Rusada onder voorwaarden op te heffen. Het Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen in eigen land in Sotsji in 2014.

De IAAF stelde een onafhankelijke werkgroep samen die de evolutie van het Russisch antidopingprogramma nauw opvolgt. Volgens die Task Force Unit voldoen de Russen niet aan de door de IAAF gestelde voorwaarden. Zo moet Rusland nog steeds toegang geven tot de gegevens van het beruchte laboratorium in Moskou en de gerechtelijke kosten terugbetalen. “Het onafhankelijke integriteitsteam in de Atletiek (AIU) moet ons bevestigen dat ze alle vereiste gegevens en stalen hebben ontvangen, alvorens we Rusland terug toelaten”, verdedigt voorzitter Rune Andersen de harde lijn van de Task Force Unit. Daarnaast moet Rusland ook alle kosten van de Task Force en gerechtelijke kosten vergoeden. “We hopen dat Rusland alle stappen zal ondernemen om aan deze twee voorwaarden te voldoen”, klinkt het bij de IAAF.

Het is al de negende keer dat de Russische schorsing wordt verlengd. Al sinds de Wereldkampioenschappen in Peking in 2015 is de Russische vlag niet meer verschenen in een internationale atletiekwedstrijd. Wel mogen steeds meer Russische atleten deelnemen onder een neutrale vlag. Tijdens de Europese kampioenschappen in Berlijn dit jaar kozen 72 atleten voor die mogelijkheid.