De programma’s voor een ontspannen dinsdagavond

Er valt een hele avond te vullen met verhalen over Jean-Pierre Van Rossem, maar Peter Boeckx probeert het in een tweedelige documentaire op VIER. In ‘Die Huis’ op Eén is het de beurt aan Piet Huysentruyt om zijn verhaal te doen tegen Eric Goens. En op Q2 kan u terecht voor het actiedrama ‘‘71’, waarin u wordt gedropt in de Noord-Ierse conflicten van 1971.