Hoe snel geven jongeren hun bankkaart in ruil voor geld? Deze gasten testten het uit

Nederlandse bendes ronselen actief jongeren in ons land om frauduleus geld door te sluizen. In ruil voor hun bankkaart en pincode beloven ze jongeren snel geld. Febelfin vroeg aan Kurkdroog om in de huid van een crimineel te kruipen. Het Antwerps komisch duo zocht uit of jongeren zich snel laten verleiden. In een mum van tijd maakte het vijf slachtoffers.

Jongeren die zich laten vangen, worden geldezels. De criminelen schrijven illegaal geld over naar hun bankrekening en halen het er cash weer af. De jongeren hypothekeren zo hun toekomst. Geldezels zijn strafbaar en ze krijgen vaak geen bankrekening meer. Het Antwerpse duo Angel en Toon van Kurkdroog nam speciaal voor Febelfin de proef op de som en zocht uit of jongeren zich snel door criminelen laten bedotten.

Hoe erg is het?

Verblind door het snelle geld beseft een jongere meestal niet dat hij misbruikt wordt. De mooie vergoeding die hem werd beloofd, stelt in de praktijk vaak weinig tot niets voor. Zijn bankkaart is de jongere ook kwijt. Als hij een keertje geldezel is geweest, eisen de criminelen meestal dat de jongere dat nog een paar keer doet. Weigert hij, dan volgen al snel (fysieke) bedreigingen.

Niet alleen zet een jongere zijn eigen veiligheid op het spel, hij is ook strafbaar. Hij kan dus vervolgd worden. En de bank kan weigeren om hem nog een bankrekening te geven. Gaat het om een minderjarige, dan kunnen de ouders aansprakelijk gesteld worden.

Bovendien is het geld dat criminelen doorsluizen crimineel geld. Vaak wordt het gestolen via phishing.

Criminelen die geld stelen via phishing - dus door te “vissen” naar de bancaire gegevens van consumenten - plaatsen dat geld niet onmiddellijk op hun eigen rekening. Ze gebruiken altijd een geldezel om het geld door te sluizen. Een jongere die voor geldezel speelt, berokkent ongewild dus heel wat menselijk leed.

De eerste negen maanden van dit jaar hebben criminelen 3.350 keer gefraudeerd via internetbankieren. Ze konden daarbij meer dan 5,5 miljoen euro buitmaken. Als criminelen geen geldezels meer vinden om frauduleus geld door te sluizen, dan zullen deze fraudecijfers dalen.

Met deze actie wil Febelfin jongeren sensibiliseren om hun bankkaart en pincode nooit uit te lenen.