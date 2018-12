Oudere vrouw krijgt karatetrappen met gescheurde nier als gevolg, verdachten ontkennen: “Ze is gevallen”

Maasmechelen -

Een namiddagje shoppen in Maasmechelen Village is voor een ouder koppel bruusk geëindigd in een heuse vechtpartij. Tijdens hun rit terug naar huis, kregen ze ruzie met een vrouw en haar zoon in een andere wagen. De beklaagden zouden zonder reden in de remmen zijn gegaan waardoor de oudere man ook hevig moest remmen om een aanrijding te voorkomen. Alsof dat niet genoeg was, vielen er rake slagen.