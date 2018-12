KRC Genk haalt jonge Fin… die pas in 2020 bij blauw-wit zal voetballen

KRC Genk heeft zich versterkt met de Fin Marius Könkkölä. Het opmerkelijke aan de nieuwste aanwinst van Racing is zijn leeftijd.

Könkkölä speelde al in Genk-shirt. Momenteel voetbalt hij in Helsinki. Foto: Instagram

Könkkölä viert in januari 2020 zijn zestiende verjaardag en zal dan ook pas de overgang naar KRC Genk maken. De jonge Fin, die nu nog in Helsinki voetbalt, is volgens het persbericht van Genk “een offensieve speler die een sterke linkervoet combineert met snelheid en vista”. Könkkölä viel al te bewonderen in Genk-shirt, zo blijkt uit zijn Instagram-account. Op een foto is te zien hoe de blonde Fin voetbalt in KRC-uitrusting.

Nog volgens Genk “kon Marius rekenen op heel wat interesse van Europese topclubs. KRC Genk is trots dat hij kiest voor de Genkse jeugdacademie en kijkt uit naar zijn volgende stappen binnen de club.”