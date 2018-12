Labrador Sully, de hond van de pas overleden George W. Bush sr, heeft de wereld ontroerd. Vooral de foto waarop de hond trouw waakt bij de kist van de president, raakt alle harten.

Voor een reportage in de krant zijn wij op zoek naar honden die ook rouwden na het overlijden van hun baasje. Hebt of kent u zo’n hond? Laat ons dan iets weten via thomas.jansen@hbvl.be. Vergeet zeker uw naam, woonplaats én telefoonnummer niet te vermelden.